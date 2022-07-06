Батьки обиратимуть формат навчання дитини – МОН

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет заявив, що батьки зможуть обирати формат навчання дитини у новому навчальному році

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет розповів, що наразі триває активна робота задля повернення до офлайн-навчання у 2022/23 навчальному році, проте безпека всіх учасників освітнього процесу залишається першочерговою складовою.

Про це він розповів в ефірі національного телемарафону. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Прямий.

“В умовах воєнного часу ми впроваджуємо очний освітній процес у приміщеннях навчальних закладів виключно за погодженням з органами влади. У разі наявності небезпеки заклад впроваджує дистанційний або змішаний формат навчання. Якщо в укритті не вистачає місць на всіх учасників освітнього процесу, є рекомендації щодо розділення навчання на кілька змін”, – зауважив міністр освіти.

Шкарлет також додав додавши, що розглядається варіант, у межах якого деякі дисципліни викладатимуть в офлайн-форматі, а низка інших – онлайн.

За його словами, батьки мають право обрати будь-яку форму навчання для своєї дитини: дистанційну, індивідуальну чи екстернат, якщо побоюються очного навчання.

“Кожен із батьків буде проінформований про безпекові умови навчання дітей. Ми докладаємо максимум зусиль, щоб освітній процес розпочався в максимально комфортних умовах” – зауважив Сергій Шкарлет.

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