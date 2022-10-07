МАГАТЕ має намір збільшити місію на Запорізькій АЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії має намір збільшити місію на Запорізькій АЕС з двох до чотирьох представників

Про це гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив під час брифінгу у Києві. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.

“Ми повинні консультуватися з Україною, а також інформувати Росію, тож наша ротація проводитиметься кожні 3-4 тижні”, – сказав він..

Гроссі також зазначив, що після консультації щодо питання ядерної безпеки на ЗАЕС у Києві він відвідає Росію з тією самою метою. При цьому після поїздки в Москву, Гроссі планує повернутися до Києва та відзвітувати президенту Володимиру Зеленському про результати зустрічі.

“Я домовився з президентом Зеленським, що доповім йому про дві речі, які обговорю в Росії – ситуацію на станції та встановлення загалом безпеки. Я розраховую також, що повернуся до Запоріжжя знову, якщо зможу”, – сказав він.

Гроссі перебуває у Києві для консультацій щодо створення охоронної зони ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС. Також слід зазначити, що він відмовився визнавати ЗАЕС російським об’єктом.

Окрім того, на станції планують перезапустити один із шести реакторів, що перебувають у режимі холодної зупинки.

МАГАТЕ хочуть встановити постійну присутність агентства на Запорізькій АЕС