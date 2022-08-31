МАГАТЕ хочуть встановити постійну присутність агентства на Запорізькій АЕС

Місія МАГАТЕ прибула до Запоріжжя. Міжнародна агенція з атомної енергії спробує приставити свого інспектора, який постіно буде знаходитись на Запорізькій АЕС

МАГАТЕ розраховує на те, що вони зможуть постійно перебувати на території Запорізької АЕС. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті ТСН.

Цього четверга, 1 вересня, інспектори ООН отримають доступ до Запорізької АЕС. Вони сподіваються зсередини наглядати на ситуацією на ЗАЕС.

“Ми готуємося до справжньої роботи, яка розпочнеться завтра (1 вересня – ред.). Ми спробуємо встановити постійну присутність агентства, починаючи з цього моменту”, – заявив глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Сьогодні, 31 серпня, до Запоріжжя прибули фахівці Міжнародної агенції з амтоної енергії (МАГАТЕ). Найближчим часом фахівці планують відвідати Запорізьку АЕС. Їхній візит на окуповану росіянами станцію триватиме кілька днів.

За словами генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, який очолив місію на ЗАЕС, у разі потреби вона може бути продовжена.

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