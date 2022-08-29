У Міністерстві закордонних справ розповіли про завдання місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС.

Про це у Фейсбук повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко, передає NNS.

Він розповів, що очолить місію Рафаель Гроссі – генеральний директор МАГАТЕ. Делегація вже вирушила з Відня і вже сьогодні, 29 серпня, вона має прибути до Києва. Роботу місії на території ЗАЕС очікують вже найближчими днями.

За словами Ніколенко, місія сфокусується на 3 завданнях:

фізичний захист

ядерна безпека

гарантії нерозповсюдження ядерних матеріалів.

Позиція України чітка: окупація Запорізької АЕС зі сторони російських військ та завезення на її територію великої кількості військової техніки і боєприпасів в порушення всіх міжнародних правил наражають атомну станцію на екстремальну небезпеку, зокрема провокування ядерного інциденту, заявив Ніколенко.

Як підкреслив глава МЗС України Дмитро Кулеба, росія має негайно демілітаризувати об‘єкт, вивести військові підрозділи, техніку та працівників Росатому і повернути контроль над ЗАЕС уряду України.