Володимир Зеленський закликав народних депутатів легалізувати використання медичного канабісу. Чому важлива легалізація медичного канабісу і хто потребує таких ліків
Президент України Володимир Зеленський закликав народних депутатів легалізувати використання медичного канабісу. Вже готовий відповідний законопроєкт. Використання медичного канабісу в лікувальних цілях практикують у всьому світі серед пацієнтів, які страждають від тілесних, душевних та фантомних болей.
Про це повідомляє Національна служба здоров’я України у Telegram, інформує НСН.
Хто потребує ліків з канабісом
Зараз вже готовий проєкт щодо легалізації медичного канабісу №7457 “Про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни”.
Зокрема, понад 2 мільйони українців потребують ліків з медичним канабісом. Це пацієнти з хронічним болем, онкозахворюваннями, епілепсією, розсіяним склерозом, паліативні хворі та люди з іншими хворобами. Стан таких людей може полегшити препарат на основі медичного канабісу.
Через війну цифра буде значно більшою. На початку 2022 року в країні налічувалося 2 млн 725 тисяч осіб з інвалідністю, то станом на 1 квітня 2023 року – 2 млн 893 тисяч. Майже 168 тисяч українців отримали інвалідність за час повномасштабної військової агресії Росії проти України.
Легалізація медичного канабісу – чому це важливо
Прийняття законопроєкту є важливим і для пацієнтів, які страждають від:
- хронічного болю
- епілепсії
- анорексії
- посттравматичного синдрому
- захворювань імунної системи
- артриту та ревматизму
- астми
- хвороби Альцгеймера
- хвороби Паркінсона
- хореї Гетінгтона
- герпесу
- виразок
- втрати ваги під час СНІДу
- діабетичної нейропатії
- різних форм склерозу
Ліки на основі канабісу призначаються лише тоді, коли інші методи лікування не підходять або не допомагають.
У яких країнах застосовують такі ліки
Важливо, що препарати з вмістом канабісу не потрапляють у вільний обіг – йдеться про виключно медичне використання канабісу, як лікарського засобу.
Практика застосування медичного канабісу схвалена у 56 країнах, серед яких Фінляндія, Франція, Німеччина, Італія, Австрія, Польща, Чехія, Данія, Швеція, Швейцарія, Ізраїль, Великобританія, Словаччина, США та Канада.
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