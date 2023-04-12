Комендантська година на Великдень – які обмеження діятимуть в областях

У деяких областях України нещодавно скоротили дію комендантської години. Однак на Великдень,16.квітня, комендантська година не скасовуватиметься

Яка ситуація з комендантською годиною у регіонах розповідає НСН з посиланням на РБК-Україна.

Комендантська година на Великдень у Києві

Під час Великодніх свят у Києві не будуть змінювати час комендантської години. При цьому жителів міста закликають надати перевагу перегляду богослужіння онлайн і не створювати масових скупчень у церквах.

Нагадаємо, у Києві комендантська година діє із 00:00 до 05:00.

Окрім цього у столиці посилять заходи безпеки під час святкувань Великодня. Нацполіція залучить понад тисячу поліцейських та близько 120 представників Добровольчих формувань територіальних громад. Вони разом із патрульною поліцією патрулюватимуть місця проведення богослужінь та зібрання вірян – храми, собори та Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”.

Комендантська година на Великдень в інших областях

У Закарпатській області комендантської години немає.

У Сумах та області влада вирішила також не скасовувати комендантську годину. Вона триватиме з 23:00 до 04:00. Дане питання було узгоджене з військовими, поліцією, церковним керівництвом, представниками релігійних організацій.

У Хмельницькій області у великодню ніч вирішили скоротити комендантську годину. Вона діятиме з 00:00 до 3:00. Відповідний наказ підписав перший заступник начальника обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

Влада Кропивницька вирішила також скоротити час комендантської години – вона діятиме із 24:00 до 04:00. Під ці обмеження також підлаштують і роботу транспорту в місті. Для зручності жителів у Великодню ніч до 06.00 ранку не вимикатиметься вуличне освітлення.

У Миколаївській області з понеділка, 10 квітня, було змінено тривалість комендантської години. Також встановлено спеціальний режим світломаскування в режимі повного затемнення. Вона починатиметься о 00:00 і триватиме до 05:00.

Однак в населених пунктах Очаківської міської територіальної громади комендантська година починатиметься о 23:00 й діятиме до 05:00.

У Волинській області влада вирішила не вводити послаблень щодо дії комендантської години на час Великодніх свят. Там вона триває з 00:00 до 05:00.

При цьому після 23 години церкви будуть зачинені, долучитись до богослужінь можна буде в режимі онлайн. Для всіх охочих відвідати церкву буде можливість освятити великодній кошик з 5:00 ранку 16 квітня.

Жодних послаблень не буде щодо комендантської години на Великдень не буде і в Рівненській області. Після 23:00 у регіоні будуть закриті всі церкви.

Дніпропетровська область

У Дніпрі та Кам’янському районі комендантська година – з опівночі. У Дніпровському, Криворізькому, Павлоградському, Новомосковському – з 23:00. У Синельниківському – з 22:00. Усюди – до 5-ї ранку.

У громадах Нікопольського району час різниться – з 21:00 або 22:00 до 4:00. У цей час виходити на вулицю заборонено.

У м.Нікополь комендантська година діє з 21.00 до 4.00

Комендантська година на Великдень в інших областях:

Донецька область – з 21:00 до 5:00;

Житомирська область – з 00:00 до 5:00;

Запорізька область – з 23:00 до 5:00;

Івано-Франківська область – з 00:00 до 5:00;

Луганська область – з 21:00 до 5:00;

Одеська область – з 00:00 до 5:00;

Полтавська область – 00:00 до 4:00;

Тернопільська область – з 00:00 до 04:00;

Херсонська область – з 20:00 до 6:00

Черкаська область – з 00:00 до 4:00;

Чернівецька область – з 00:00 до 5:00;

Чернігівська область – з 00:00 до 4:00.

Нагадаємо, що у прифронтових та звільнених від окупантів населених пунктах жителям заборонили відвідувати кладовища на великодні свята. Зокрема, таку заборону видали у Харківській та Херсонській областях.

Важливо! Під час комендантської години заборонено перебувати на вулиці й у громадських місцях, а також переміщатися транспортом чи пішки без спеціальної перепустки.

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