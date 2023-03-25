Комендантську годину скоротять – в яких містах пом’якшують обмеження

В деяких містах України скорочують комендантську годину. Нові графіки вже затвердили у Києві, Херсоні, Полтаві. Ще в кількох регіонах місцева влада обговорює можливість змінити час дії обмежень.

Докладніше про нові правила комендантської години розповідає НСН з посиланням на РБК-Україна.

Київ

Після переведення годинників на літній час із 26 березня комендантська година у столиці скорочується. Обмеження на пересування містом тепер діятимуть не з 23:00, а з опівночі до 5 години ранку щодня.

Через зміну комендантської години громадський транспорт та метро Києва працюватимуть довше.

Крім того, продовжать роботу магазини, торгові центри. Дозволений час продажу спиртних напоїв у торгових мережах також зміниться. Алкоголь можна буде придбати з 11:00 до 21:00 (раніше – до 19:00).

Київська область

На Київщині з неділі, 26 березня, коменданська година діятиме з 00:00 до 05:00.

Як повідомили у Київській ОВА, через скорочення комендантської години більшість приміських і міжміських автобусів працюватимуть довше. Час роботи пасажирських маршрутів збільшиться на 1 годину вранці і на 30 хвилин увечері.

Полтавська область

У Полтавській ОВА ухвалили рішення скоротити проміжок комендантської години на прохання аграріїв, у зв’язку з початком посівних робіт на полях.

З 27 березня на Полтавщині комендантська година вводиться з 23:00 до 04:00.

Херсон

На Херсонщині змістили початок комендантської години з 19:00 на 20:00. Нові правила запровадили 24 березня. Обмеження на пересування діють з 20:00 до 06:00.

Також з 27 березня у Херсоні громадський транспорт їздитиме на 2 години довше.

Як повідомляється в Telegram-каналі Херсонської міськради, у зв’язку зі збільшенням світлового дня та зміною графіка дії обмежень комендантської години автобуси відправлятимуться в останній рейс о 18:30 (раніше – о 16:30).

Івано-Франківська область

Рішення про скорочення комендантської години в Івано-Франківську можуть ухвалити 28 березня. Про це повідомила голова ОВА Світлана Оніщук у Telegram.

Раніше серед мешканців регіону провели опитування, у якому 84% проголосували за зміну комендантської години. Обмеження планують запровадити з 00:00 до 05:00. На даний момент коменданська година на Прикарпатті діє з 23:00 до 05:00.

Сумська область

На Сумщині точилися дискусії про скорочення комендантської години, проте поки що її залишили без змін. Обмеження діятимуть з 23:00 до 04:00.

Як заявив т.в.о. голови Сумської ОВА Тарас Савченко, в регіоні не варто зменшувати або скасовувати комендантську годину, оскільки вона і так досить “ліберальна”.

Харківська область

Комендантська година на Харківщині поки залишається незмінною – з 23:00 до 05:00. Але її тривалість можуть переглянути виходячи з військової обстановки та погодних умов.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що в майбутньому питання зміни графіка обмежень в області прийматиметься колегіально на Раді оборони.

Коменданська година в Україні

Через повномасштабне вторгнення РФ з 24 лютого 2022 року в Україні було введено воєнний стан. Зокрема, він передбачає обмеження на переміщення цивільних осіб та транспорту у встановлений час – комендантську годину.

Час комендантської години в регіонах може відрізнятися залежно від безпекової ситуації. У багатьох областях України комендантська година діє з 00:00 до 05:00, за винятком:

Донецька область – з 21:00 до 05:00

Закарпатська область – відсутня

Запорізька область – з 23:00 до 05:00

Івано-Франківська область – з 23:00 до 05:00

Київ та Київська область – з 23:00 до 05:00 (з 26 березня з 00:00 до 05:00)

Кіровоградська область – з 23:00 до 05:00

Луганська область – з 21:00 до 05:00

Полтавська область – з 23:00 до 05:00 (з 27 березня з 23:00 до 04:00)

Сумська область – з 23:00 до 04:00

Тернопільська область – з 23:00 до 05:00

Харківська область – з 23:00 до 05:00

Херсонська область – з 20:00 до 06:00

Черкаська область з 23:00 до 05:00

Чернігівська область – з 23:00 до 04:00.

Нагадаємо, в Одесі скоротили комендантську годину з 1 березня. Обмеження на пересування громадян містом діють з опівночі до 5 ранку.

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