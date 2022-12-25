Кого з мобілізованих працівників роботодавець може звільнити під час війни

Під час війни за законом роботодавців зобов’язали зберігати робоче місце за мобілізованим військовим. Проте, існує умова за якої роботодавець може оформити звільнення мобілізованих працівників
У Верховній Раді ухвалили законопроект № 8271 «Про внесення змін до Кримінального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законодавчих актів України щодо особливостей несення військової служби в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці».
Відповідно до документа передбачається, що за мобілізованими до війська особами, які будуть визнані винними у дезертирстві чи невиконанні наказу начальників під час особливого періоду не буде зберігатися робоче місце у компанії, де особа працювала до мобілізації. За відповідне рішення проголосували 290 народних депутатів. Про це інформує НСН
Кого з мобілізованих працівників можуть звільнити під час війни
Кого з мобілізованих роботодавець може звільнити під час війни
Зміни до статті 119 Кодексу законів про працю передбачають, що гарантії мобілізованим, передбачені частинами другою і третьою цієї ж статті, не поширюються на осіб, які визнані винними у вчиненні кримінальних правопорушень проти встановленого порядку несення військової служби (військових кримінальних правопорушень) під час особливого періоду і вирок стосовно яких набрав законної сили.
У статті 119 визначені такі особи:
- призвані на строкову військову службу;
- військову службу за призовом осіб офіцерського складу;
- військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період;
- військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом;
- ті, хто продовжив службу шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення.
- За ними зберігається робоче місце протягом усього періоду мобілізації.
Таким працівникам здійснюється виплата грошового забезпечення коштом держбюджету України відповідно до закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».
Правопорушення проти порядку несення військової служби
Розділ 19 Кримінального кодексу України перераховує види кримінальних правопорушень проти встановленого порядку несення військової служби:
- непокора;
- невиконання наказу;
- опір начальникові або примушування його до порушення службових обов’язків;
- погроза або насильство щодо начальника;
- порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості;
- самовільне залишення військової частини або місця служби;
- дезертирство;
- ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом;
- викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем;
- умисне знищення або пошкодження військового майна;
- необережне знищення або пошкодження військового майна;
- втрата військового майна та інші.
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