Як відбувається звільнення військових зі служби під час воєнного стану

З початку повномасштабної війни, яку розпочала Росія, багато сміливих чоловіків і жінок встали на захист країни. Але бувають випадки, коли військовослужбовець не може продовжувати службу. Про порядок звільнення військових зі служби розповів юрист

Юрист-волонтер гарячої лінії Асоціації правників України щодо допомоги постраждалим від війни Владислав Зайцев розповів про порядок звільнення з військової служби, передає NNS

Насамперед потрібно подати командиру рапорт та документи, що підтверджують підстави звільнення.

Рапорт має містити наступні відомості:

підстави звільнення з військової служби;

думку військовослужбовця щодо його бажання проходити службу у військовому резерві Збройних Сил України за відповідною військово-обліковою спеціальністю;

районний (міський) територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, до якого повинна бути надіслана особова справа військовослужбовця.

Строки розгляду рапорту, який подається на звільнення, не передбачені чинним законодавством. Але на практиці він складає близько 1-2 місяців.

Перед звільненням військовослужбовців уточнюються дані про проходження ними військової служби, документально підтверджуються періоди служби, що підлягають зарахуванню до вислуги в календарному та пільговому обчисленні, проводиться розрахунок вислуги років військової служби.

Експерт підкреслив, що на практиці трапляються різні нетипові ситуації щодо звільнення, які підлягають окремому висвітленню. Зазвичай, вони стосуються знову ж таки підстав звільнення.

По-перше, достатньо часто військовослужбовці звертаються з проханням звільнити їх зі служби, зумовлюючи це загибеллю їхніх рідних (батьків, братів) під час виконання останніми бойових завдань. На жаль, така обставина не є підставою для звільнення. Однак, вона має значення при мобілізації особи, адже є підставою для відстрочки від призову.

По-друге, деякі військовослужбовці не погоджуються з рішеннями військово-лікарської комісії в питаннях придатності до військової служби. Якщо ви вважаєте, що рішення військово-лікарської комісії протиправне, і це підтверджується належними медичними документами, ви маєте можливість його оскарження в адміністративному або судовому порядку.

По-третє, подавши рапорт про звільнення з військової служби військовослужбовці чекають місяцями, однак результату не отримують. У разі значної затримки розгляду рапорту, рекомендується подавати скарги до вищого командування або Міністерства оборони України.

Отже, чинне законодавство у повній мірі регулює питання звільнення військових зі служби. У Законі № 2232-ХІІ чітко та зрозуміло описані всі підстави звільнення.

Беззаперечно, є окремі моменти, що потребують додаткового законодавчого регулювання, але вони не руйнують самої структури. Важливим є донесення до військовослужбовців інформації про їхнє право на звільнення та сприяння у його реалізації. Кожен військовий має не тільки обов’язок захищати країну, але й права, зокрема, на звільнення.

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