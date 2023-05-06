Хто з українців може отримати грошову допомогу до 3500 грн і як оформити заявку

Українці мають право на щомісячну допомогу до 3500 грн. Хто може отримати виплати і як подати заявку розповідають юристи

Українці, які мають низькі доходи, мають право на державну допомогу, розмір якої сягає 3500 гривень на місяць.

Як розповіли юристи Координаційного центру з надання безкоштовної правової допомоги, порядок та особливості отримання такої допомоги прописані у постанові Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. № 250 (із змінами).

Про це повідомляє НСН.

Для того, щоб отримати державну допомогу до 3500 грн. потрібно звертатися до органів Соціального захисту населення за місцем реєстрації чи фактичного проживання, а також до виконавчих органів місцевої влади чи ЦНАПів.

Деякі українці мають право на щомісячну допомогу до 3500 грн.

Для отримання допомоги необхідно зібрати наступний пакет документів:

заяву встановленої форми;

паспорт громадянина;

право на доходи та майнове становище;

довідка про доходи або пояснення про їхнє походження, якщо такі відомості відсутні;

довідка про взяття на облік внутрішньопереміщених осіб (ВПО);

довідка про участь в АТО, у здійсненні заходів щодо забезпечення нацбезпеки у Донецькій та Луганській областях (за наявності);

посвідчення учасника бойових дій (за наявності).

Відповідно до законодавства України розмір такої допомоги залежить від розміру прожиткового мінімуму. Наприкінці 2022 року його підвищили до 2589 гривень на одну особу. Тобто і розміри виплат для малозабезпечених також змінилися:

1207 грн. – для працездатних;

2093 грн. – для тих, хто не працює, та осіб з інвалідністю;

2953 грн. – для дітей віком до 6 років;

3682 грн. – для дітей віком до 18 років;

3489 грн. – для дітей віком до 23 років (за умови навчання).

Така допомога призначається малозабезпеченим українцям півроку, за півроку можна знову звернутися за допомогою.

Ще новини України: Які виплати на дітей можна отримати в Україні під час війни – повний список