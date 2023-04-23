Як отримати грошову допомогу власникам зруйнованого житла: інструкція від Мінреінтеграції

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України оприлюднило інструкцію, як отримати грошову допомогу від держави власникам зруйнованого внаслідок війни житла, передає НСН.

У Мінреінтеграції повідомляють, що найбільших пошкоджень житловий фонд зазнав у Донецькій, Харківській, Київській та Чернігівській областях.

Лише на початок вересня, за підрахунками Київської школи економіки, з початку широкомасштабної війни пошкоджено або зруйновано щонайменше 15,3 тис. багатоповерхівок і 115,9 тис. приватних будинків.

«Найбільших пошкоджень житловий фонд зазнав у Донецькій, Харківській, Київській, Чернігівській областях. Приблизно один млн громадян залишилися без даху над головою. Цифри великі, втім навіть вони не передають всієї картини, адже нині є орієнтовними», – зазначило відомство

Люди, які втратили житло, мають право на отримання щомісячної державної допомоги на проживання: дві тисячі гривень на дорослого та три тисячі гривень на дитину або людину з інвалідністю

Покрокову інструкцію, як отримати грошову компенсацію, оприлюднило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Як отримати грошову допомогу власникам зруйнованого житла

Як і куди подати заявку та які документи для цього необхідні – дивіться в інфографіці:

Ще новини України: Компенсація за зруйноване житло – як працюватимуть сертифікати