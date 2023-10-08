Хто у ЗСУ може вийти на пенсію за вислугою років і які умови отримання виплат

У військових в Україні є можливість вийти на пенсію за вислугою років, але вона доступна далеко не всім. Хтось має право на такі виплати від Пенсійного фонду

Про це розповіла представник Святошинського РТЦК та СП молодший сержант Вероніка Чеканова, повідомляє НСН з посиланням на брифінг.

Умови для отримання “військової” пенсії по вислузі років

на пенсію за вислугою років мають право військовослужбовці, які мають на день звільнення вислугу 25 календарних років;

досягли 45-річного віку;

звільнилися з лав ЗСУ.

Хто у ЗСУ може вийти на пенсію за вислугою років

Розмір пенсії

пенсії обчислюються з розміру грошового забезпечення, з якого було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

максимальний розмір пенсії за вислугу років становить не більше 70% від грошового забезпечення;

з доплат у розмірах 30, 50 та 100 тис. грн згідно з постановою Кабміну від 24.02.2022 року № 168 ЄСВ не сплачується, бо у розрахунок беруться суми грошового забезпечення за останні 24 місяці.

Розрахування

за 25 років вислуги – 50% грошового забезпечення військовослужбовця (за останні 24 місяці його служби) плюс 3% за кожний додатковий рік вислуги;

за 25 років загального стажу, з якого військова служба становить не менше 12 років і 6 місяців – 50 % грошового забезпечення (за останні 24 місяці) плюс 1% за кожний рік додаткової вислуги;

при звільненні за станом здоров’я при наявності 25 років вислуги – 55 % грошового забезпечення плюс 3% за кожний рік додаткової вислуги.

Як відомо, щоб отримати пенсію в Україні вчасно, потрібно подати заяву до ПФУ протягом трьох місяців після досягнення пенсійного віку.

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