Індексація пенсій – чи планується в Україні підвищення доплати за вік та стаж

У Пенсійному фонді України розповіли, чи індексуватимуть в Україні не лище пенсію, а ше й доплати за вік та стаж

Директор Департаменту пенсійного забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг Пенсійного фонду України Олена Охріменко розповіла, чи індексуватимуть в Україні не лише базові розміри пенсій, а й доплати за вік та стаж

Про це повідомляє НСН з посиланням на “Хвиля”.

Так, за словами Охріменко, незважаючи на війну та економічні труднощі, держава знаходить можливості у встановлені терміни виплачувати пенсії та інші соціальні виплати.

“Навіть більше: такі виплати індексуються, перераховуються. Крім того, працюють і досить ефективно додаткові гарантії для пенсіонерів різних вікових груп”, – сказала вона

При цьому Охріменко уточнила, що вже сьогодні пенсіонерам, яким виповнилося 80 років і більше, надається щомісячна компенсаційна виплата у розмірі 570 гривень.

Чи планується в Україні підвищення доплати за вік та стаж для пенсіонерів

Тим, кому виповнилося 75 років до досягнення 80-річного віку – до 456 гривень. Тим, хто досяг 70 років до 75-річного віку – до 300 гривень. Ці виплати встановлюються і тим, хто досягає такого віку, що обумовлює збільшення їхньої пенсійної виплати.

Крім того, збільшуються розміри мінімальних пенсійних виплат пенсіонерам різних вікових категорій, які мають повний страховий стаж.

Зокрема, у пенсіонерів, яким виповнилося 80 років і більше, розмір пенсійної виплати не може бути меншим за 3120 гривень. У пенсіонерів віком від 70 до 80 років такий розмір не може бути меншим за 3000 гривень, у віці до 70 років – 2760 гривень. Мінімальний розмір пенсійної виплати в інших непрацюючих пенсіонерів, які отримують пенсію незалежно від віку та закону, згідно з яким вона призначена, не може бути меншою за 2520 гривень.

“Таким чином, у цьому напрямку постійно йде робота щодо пошуку нових можливостей для захисту найбільш уразливих категорій пенсіонерів”, – наголосила Охріменко

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