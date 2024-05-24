В НСЗУ розповіли, яку медичну допомогу можуть отримати українці без направлення лікаря

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на НСЗУ.

Є низка медичних послуг, які пацієнти можуть отримати безоплатно, навіть не маючи направлення. Зокрема, це:

1. Екстрена медична допомога та екстрені госпіталізації (наприклад, медична допомога при гострому мозковому інсульті, гострому інфаркті міокарда та інші невідкладні стани).

2. Первинна медична допомога.

Яку медичну допомогу можна отримати без направлення лікаря – НСЗУ

Також можна отримати консультації в амбулаторних умовах таких лікарів:

акушер-гінеколог;

психіатр;

психолог;

нарколог;

педіатр;

фтизіатр;

лікуючий лікар, у якого пацієнт або пацієтка із хронічним захворюванням перебуває під наглядом;

4. Діагностика та лікування туберкульозу, ВІЛ.

5. Психіатрична допомога в стаціонарних умовах.

6. Супровід та лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги.

При виникненні питань можна зателефонувати до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.

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