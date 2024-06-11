Які документи потрібно надати одразу після повірки лічильників, щоб не платити більше

Українцям розповіли, які документи необхідно надати одразу після повірки лічильників, щоб не переплачувати за комунальні послуги.

Кому загрожує переплата за послуги ЖКГ після повірки лічильників та як цього уникнути.

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на КП “Київтеплоенерго”.

В Україні періодично здійснюють повірку квартирних лічильників. Це є обов’язковою умовою для продовження обліку їх показників. Проте, щоб показники продовжили приймати, важливо передати постачальнику послуг документи, які підтверджують повірку лічильника спеціалістом.

Які документи потрібно надати після повірки лічильників

Відповідно до Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність”, проводити повірку лічильників можуть виключно сертифіковані організації. Ознайомитись з повним списком можна за посиланням.

Після повірки лічильників фахівцями потрібно надати постачальнику послуг такі документи для актуалізації даних:

свідоцтво про повірку; акт виконаних робіт/протокол перевірки;

акт демонтажу/монтажу (якщо повірка була здійснена з демонтажем приладу обліку);

фото лічильника з показаннями на поточну дату.

Що буде, якщо не передати документи

Якщо не передати документи про повірку лічильників вчасно, після закінчення терміну міжповірочного періоду лічильник вважатиметься недійсним. Отже, показники такого лічильника не прийматимуться, а споживач переплачуватиме за комунальні послуги.

Ще новини України: Повірка лічильника води – кому доведеться платити до 400 гривень