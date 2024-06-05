Як проводиться повірка лічильника води і чи повинні українці платити за таку послугу.

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на “НаПенсії”

Українцям пояснили, що повірка лічильників гарячої та холодної води є обов’язковою процедурою. Її слід проводити раз на чотири роки. Така процедура передбачена законом України “Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання”.

Повірка лічильника води – кому доведеться платити до 400 гривень

При цьому фахівець під час проведення повірки лічильника води встановлює точність вимірювання приладом та можливість його подальшої експлуатації. Отже, при виявленні неточностей лічильник ремонтують чи змінюють.

Для того, щоб провести перевірку побутовому споживачеві, потрібно звернутися до спеціальних служб у встановлені терміни. Однак, слід враховувати, що ця послуга є платною.

Зокрема, потрібно заплатити:

372 гривні – майстер водоканалу зніме лічильник, встановить на час перевірки перехідник, даючи можливість користуватися водою. Після перевірки майстер встановить лічильник та опломбує його;

396 гривень – доведеться заплатити, якщо лічильник треба міняти на новий;

237 гривень – демонтаж та монтаж лічильника, якщо споживач захоче віддати прилад на перевірку не до водоканалу, а іншому підприємству;

111 гривень – розпломбування та опломбування приладу, при цьому споживач має зняти лічильник та обрати підприємство, яке проведе перевірку.

Наголошується, що якщо не провести перевірку лічильника, водоканал не буде приймати його показання. Тобто перші три місяці платити доведеться за середніми показаннями за попередні місяці, а далі за нормами водоспоживання, встановленими в Україні.

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