Як зарахувати військову службу до пенсійного стажу

Із запровадженням військового стану в Україні та оголошенням загальної мобілізації багато українців змушені були залишити своє місце роботи та піти захищати свою батьківщину. Військову службу можна зарахувати до пенсійного стажу – як це зробити

Важливо знати, що військова служба обов’язково зараховується до страхового стажу для призначення пенсії лише за умови подання відповідних документів.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Факти

Для підтвердження військової служби, а також служби у цивільній обороні, Держспецзв’язку, органах держбезпеки, розвідувальних органах приймаються:

військові квитки;

довідки архівних та військово-лікувальних установ;

довідки військових комісаріатів, військових частин та установ системи Міноборони, МВС, МНС, Мінінфраструктури, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, ДПС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, Держприкордонслужби, ДСНС.

Важливо пам’ятати, що військова служба у складі чинної армії під час бойових дій, зокрема і під час міжнародного обов’язку, зараховується до трудового стажу виходячи з довідок військових комісаріатів, виданих у порядку, визначеному Міноборони. А для підтвердження служби в органах внутрішніх справ та Національної поліції приймаються довідки, які видаються згідно з порядком, що його затвердило МВС.

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