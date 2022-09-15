Як зарахувати період догляду за дітьми до пенсійного стажу

У Пенсійному фонді України розповіли, як зарахувати період догляду за дітьми для збільшення пенсійного стажу
Про це повідомляє прес-служба ПФУ. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті «Хвиля»
Так, українки мають можливість підтвердити період догляду малолітньої дитини для збільшення пенсійного стажу.
Для цього непрацююча мати повинна мати такі документи:
- свідоцтво про народження дитини чи паспорт
- свідоцтво про смерть (якщо дитина померла)
- документ про те, що до досягнення дитиною 3 років мати не працювала (витяг із трудової книжки, відомості про відсутність підприємницької діяльності, довідка з ПФ)
Якщо дитина постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, страховий стаж при розрахунку пенсії може бути збільшений за рахунок додавання терміну догляду за дитиною, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи до досягнення нею 12-річного віку.
Зокрема, підставою для додавання цього проміжку часу до трудового стажу є:
- свідоцтво про народження дитини або її паспорт (свідоцтво про смерть)
- посвідчення дитини, яка постраждала внаслідок аварії на ЧАЕС
- документ про те, що до досягнення дитиною 12 років один із батьків не працював
- заяву про те, що ніхто з батьків не скористався “чорнобильською” пільгою за пунктом 13 статті 30 ЗУ “Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.
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