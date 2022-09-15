Як зарахувати період догляду за дітьми до пенсійного стажу

У Пенсійному фонді України розповіли, як зарахувати період догляду за дітьми для збільшення пенсійного стажу

Про це повідомляє прес-служба ПФУ. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті «Хвиля»

Так, українки мають можливість підтвердити період догляду малолітньої дитини для збільшення пенсійного стажу.

Для цього непрацююча мати повинна мати такі документи:

свідоцтво про народження дитини чи паспорт

свідоцтво про смерть (якщо дитина померла)

документ про те, що до досягнення дитиною 3 років мати не працювала (витяг із трудової книжки, відомості про відсутність підприємницької діяльності, довідка з ПФ)

Якщо дитина постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, страховий стаж при розрахунку пенсії може бути збільшений за рахунок додавання терміну догляду за дитиною, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи до досягнення нею 12-річного віку.

Зокрема, підставою для додавання цього проміжку часу до трудового стажу є:

свідоцтво про народження дитини або її паспорт (свідоцтво про смерть)

посвідчення дитини, яка постраждала внаслідок аварії на ЧАЕС

документ про те, що до досягнення дитиною 12 років один із батьків не працював

заяву про те, що ніхто з батьків не скористався “чорнобильською” пільгою за пунктом 13 статті 30 ЗУ “Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.

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