Як виставлятимуть рахунки за неспожиту електроенергію у разі несвоєчасної подачі показників лічильника

У зв’язку з аварійними та стабілізаційними відключеннями об’єктивно виникають ситуації, коли технічно неможливо передати покази лічильників. Як виставлятимуть рахунки за неспожиту електроенергію у такій ситуації

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних услуг (НКРЕКП), убезпечила побутових споживачів від нарахування платежів за неспоживану електроенергію з боку операторів системи розподілу (ОСР) в умовах примусових відключень, коли споживач не може вчасно передати показання лічильника

Відповідну поставнову Нацкомісія ухвалила під час засідання 2 грудня. Про це повідомляє NNS

Як виставлятимуть рахунки за неспожиту електроенергію

“Прийняття даної постанови покликане необхідністю захистити споживачів в умовах виникнення надзвичайної ситуації в Об’єднаній енергетичній системі України та вимушеного обмеження у споживанні електроенергії, спричиненого збройною агресією РФ. У зв’язку з аварійними та стабілізаційними відключеннями об’єктивно виникають ситуації, коли технічно неможливо передати покази лічильників, при цьому обсяги середньодобового споживання очікувано зменшуються”, – наголошують у Нацкомісії..

Документ наказує з метою запобігання нарахувань за неспожиту побутовими споживачами електроенергії здійснювати низку дій для захисту прав споживачів.

Зокрема, ОСР повинні застосувати за відсутності фактичних показань лічильника знижуючий коефіцієнт щодо середньодобового обсягу використаної електроенергії індивідуальним побутовим споживачам у розрахунковий місяць. Цей коефіцієнт має враховувати обсяги недопоставленої електроенергії внаслідок примусових вимкнень.

Крім того, ОСР мають повідомляти НКРЕКП до 25 календарного дня місяця, наступного за розрахунковим місяцем, про величину застосованого понижуючого коефіцієнта зміни споживання електроенергії при розрахунку обсягів надходження в електричні мережі.

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