Як уряд фінансуватиме пенсії та зарплати українцям

Стало відомо, з яких надходжень український уряд фінансуватиме пенсії та зарплати бюджетникам

На ці бюджетні видатки мають намір залучити фінансову допомогу, яку Україна отримає від Євросоюзу. Відповідний меморандум щодо надання Україні 5 млрд євро фінансової допомоги прем’єр-міністр Денис Шмигаль підписав із керівництвом Єврокомісії.

Про це стало відомо з публікації самого прем’єра Дениса Шмигаля в його Twitter, передає NNS

“Підписав Меморандум про взаєморозуміння щодо надання Україні 5 млрд євро макрофінансової допомоги”, – пише очільник українського уряду.

Особливу подяку за розуміння і підтримку Денис Шмигаль висловив президенту Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та виконавчому віце-президенту ЄК Валдісу Домбровскісу.

“Вдячний @vonderleyen та @VDombrovskis за це рішення. Черговий жест ЄС, що має підтримати в перемозі у цій війні, відбудові та прагненні до європейського майбутнього”, – наголосив Шмигаль..

Україна вже восьмий місяць воює з окупантами. Багато великих і малих міст лежать у руїнах. Сотні великих і малих підприємств були змушені припинити свою діяльність, а їхній персонал залишився без роботи і без заробітку. Водночас, через війну бюджетні видатки на армію зросли у кілька разів. Через це в країні є великі проблеми із виплатами пенсій і зарплат бюджетникам. І якби не допомога міжнародних партнерів, Україні сама не впоралася б із цим завданням.

Отже, внесок міжнародних партнерів і Євросоюзу, зокрема, важко переоцінити. Ці гроші вкрай необхідні Україні для того, щоб виконувати свої соціальні зобов’язання перед громадянами, які отримують виплати з бюджету.

“Радий підписати другий меморандум про взаєморозуміння з Україною з того часу, як Росія розпочала свою жорстоку війну”, – зазначив, у свою чергу, Валдіс Домбровскіс.

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