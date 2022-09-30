Чи вплинуть низькі зарплати під час війни на пенсії – пояснення ПФУ

У Пенсійному фонді України розповіли, як вплинуть низькі зарплати під час війни на пенсії.

Про це NNS передає з посиланням на повідомлення ПФУ у Telegram.

На початку вересня в Україні набув чинності закон № 2506-IX от 15.08.2022: він передбачає зміни до ст. 40 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” щодо оптимізації заробітної плати при обчисленні пенсії за періоди страхового стажу під час воєнного стану.

Закон дозволяє виключити (якщо це доцільно) місяці заробітної плати, що була нарахована в період воєнного стану та впродовж трьох місяців після його припинення, з періоду, за який враховується зарплата для обчислення пенсії.

У ПФУ нагадали, що для обчислення пенсії враховується заробітна плата за всі періоди страхового стажу з липня 2000 року.

За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами або в разі, якщо страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 року становить менше 60 місяців, для обчислення пенсії також може враховуватися заробітна плата за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року.

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