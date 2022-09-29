Компенсаційні доплати до пенсій: кому, коли і скільки – роз’яснення пенсійного фонду

Торік Кабінетом Міністрів України було анонсовано, що у 2022 році з жовтня 70-ти річні пенсіонери почнуть отримувати компенсаційні доплати до пенсій по аналогії як отримують 75-річні та 80-річні пенсіонери. Чи дійсно у жовтні названа категорія пенсіонерів отримає такі доплати? Чи, може, через війну скасовані доплати? На актуальні питання відповів начальник Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області Юрій Козак, передає NNS.

Одразу заспокою пенсіонерів — Урядом та Пенсійним фондом України виконуються усі заплановані виплати підвищень, доплат та надбавок до пенсій, незважаючи на воєнний стан в країні, – запевнив фахівець.

Особам у віці від 70 до 75 років, у яких розмір щомісячної пенсійної виплати з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації, щомісячної компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, є меншим від розміру середньої заробітної плати (доходу) в Україні за 2020 рік (10340,35 грн), з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, з 01 жовтня 2022 року проводитиметься щомісячна компенсаційна виплата у розмірі до 300 гривень.

Наприклад:

Пенсіонер віком 71 рік отримує пенсію 3460 грн. Компенсаційна виплата становитиме 300 грн, тому що його пенсійна виплата менша за 10340,35 грн (розмір середньої заробітної плати (доходу) в Україні за 2020 рік).

Пенсіонер віком 70 років отримує пенсію 10140 грн. Компенсаційна виплата становитиме 200,35 грн (сума доплати і пенсії не перевищує розмір середньої заробітної плати (доходу) в Україні за 2020 рік).

Важливо! Компенсаційну виплату отримають пенсіонери незалежно від факту працевлаштування.

Щомісячна компенсаційна виплата особам, які досягли віку 70 років після 1 жовтня 2022 року встановлюватиметься і виплачуватиметься з дати досягнення ними зазначеного віку.

Чи передбачено державою додатковий соціальний захист пенсіонерам старших за 70 років, які отримують пенсії на рівні мінімальної?

Так, передбачено. Але спочатку зверну увагу на важливий критерій, який впливає на право отримувати доплату до пенсії — це наявність відповідного страхового стажу: не менше ніж 35 років у чоловіків, не менше ніж 30 років у жінок, – зазначив Козак.

Якщо особі виповнилося 70 років і більше, ії страховий відповідає заявленій вище нормі, але розмір пенсійної виплати разом з усіма надбавками та підвищеннями не досягає 3000 гривень, такій особі надається доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру, яка враховується під час подальших перерахунків пенсії.

Але, якщо кількість страхового стажу менше ніж 35 років у чоловіків, і менше ніж 30 років у жінок, доплата до пенсії встановлюється в розмірі, пропорційному до наявного страхового стажу, виходячи з передбаченого розміру в 3000 грн.

Наприклад:

Пенсіонер/пенсіонерка має вік 72 роки, отримує пенсію 2500 грн, страховий стаж 35/30 років. У такому випадку пенсіонер/пенсіонерка отримає: 2500+ 300+200 = 3000 грн (300 грн — це компенсаційна виплата, 200 грн — доплата до розміру пенсії 3000 грн).

Пенсіонерка має вік 70 років, отримує пенсію 2400 грн, страховий стаж 29 років 2 місяці. У такому випадку пенсіонерка отримає: 2400+300+116,67=2916,67 грн (300 грн — це компенсаційна виплата, 116,67 грн — доплата, яка розрахована пропорційно до наявного страхового стажу).

Варіантів прикладів буде безліч, бо визначатиметься розмір доплати для кожного пенсіонера індивідуально, залежно від наявних даних у пенсійній справі.

Зверну увагу, що такі доплати встановлюються пенсіонерам незалежно від факту їх працевлаштування, – сказав співробітник пенсійного фонду. Зазначу, що компенсаційні виплати та доплати до пенсії проводяться в автоматичному режимі, тож пенсіонерам додатково звертатися до органів Пенсійного фонду немає потреби, – додав він.

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