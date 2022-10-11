Як світломаскування може врятувати дім і чому важливо вимикати світло

Світло на вулицях та в будинках може зорієнтувати ворога та допомогти йому завдавати удару. Щоб не дати ворогу це зробити, потрібно застосовувати світломаскування

Центр протидії дезінформації закликає громадян вживати заходів зі світломаскування , зробити будинки непомітними для ворога. Світломаскування також входить до правил поведінки під час комендантської години, про що повідомляє ДСНС, інформує NNS.

Що таке світломаскування

Світломаскування потрібне, щоб перешкодити орієнтуванню авіації та безпілотникам противника, а також диверсійно-розвідувальним силам наводити засоби ураження на об’єкт диверсії.

По суті, в місцевості, де можлива розвідка противника або літає ворожа авіація, потрібно ввечері та вночі повністю вимикати освітлення – в будинках, в значущих об’єктах і навіть вуличне освітлення.

При оголошенні повітряної тривоги в темний час доби також варто включати режим світломаскування, оскільки не завжди відомо – це ракетна небезпека або летить ворожа авіація.

Як пояснювали військові, добре освітлене місто, район, об’єкт – це мета для бомбардувальника ворога або його розвідки. Тим більше, що темрява допомагає роботі військових – вони можуть засліпити противника засобами РЕБ (радіоелектронної боротьби), але зробити це можна тільки в повній темряві.

Існує два типи світломаскування:

Частковий – тільки вночі, під час комендантської години. Дозволено включати світло у квартирах, але при цьому закрити вікна щільними шторами.

Повний – застосовується під час повітряної тривоги в регіоні. В цей час потрібно вимкнути світло скрізь – на вулиці, в будинках, квартирах, під’їздах, вивіски.

Що робити з настанням темноти ?

Вимикати світло у будинках, квартирах.

Зашторювати вікна в будинках.

Виключати вуличне освітлення. Після прохань жителів деяких міст за рішенням їх адміністрацій вулиці міст продовжують освітлювати і вночі.

Підприємці також повинні дотримуватись заходів зі світломаскування- ніччю вимикати усі вивіски та вітрини.

Головні правила поведінки під час комендантської години