Головні правила поведінки під час комендантської години

Державна служба з надзвичайних ситуацій дала рекомендації як треба себе поводити під час комендантської години

В цей час не можна знаходитися на вулиці.

Через військову агресію РФ в Україні введений воєнний стан, а в населених пунктах діє комендантська година.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій дали рекомендації, як треба поводити себе під час комендантської години, інформує

Що не можна робити

У комендантську годину (тривалість якої залежить від регіону та населеного пункту) забороняється перебувати на вулицях та в інших громадських місцях, якщо людина не є працівником об’єктів критичної інфраструктури (для цього треба мати спеціальну перепустку).

Особу, яка знаходиться на вулиці у цей час, можуть вважати членом диверсійно-розвідувальної групи.

Дане правило не поширюється на переміщення до укриттів під час повітряної тривоги.

Правила світломаскування у комендантську годину

У ДСНС закликали українців дотримуватися світломаскування:

зашторювати вікна;

вимикати світло в оселях;

гасити вуличне освітлення своїх будинків;

прибирати з підвіконь усі лампи, зокрема й фітолампи по догляду за рослинами.

Які штрафи передбачені за порушення комендантської години

У Верховній Раді зареєстровано проект закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запровадження адміністративної відповідальності за порушення комендантської години в умовах дії воєнного стану (№7553).

Документом передбачається, що порушення комендантської години тягне за собою попередження або накладення штрафу від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 510 грн до 850 грн).

Якщо такі дії були вчиненні особою повторно, то громадянин має сплатити штраф від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1 700 грн до 3 400 грн).

В Україні можуть ввести штрафи за порушення комендантської години і світло у вікнах