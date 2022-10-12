Як навчатимуться діти під час ракетної загрози і що буде з опаленням у школах

Навчальні заклади готові до опалювального сезону на 90%. Готові включити тепло у багатьох областях України у школах та дитячих садках. Як навчатимуться діти під час ракетної загрози

Поки що діти змушені будуть перейти на дистанційне навчання – через ракетну загрозу.

Що буде в Україні з офлайн-навчанням і чи буде тепло у школах та садках узимку, розповів міністр освіти та науки Сергій Шкарлет під час телемарафону. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.

Опалення в школах та садках

За словами міністра, в Україні навчальні заклади готові до опалювального сезону на 90%. Школи та садки у Київській, Вінницькій, Івано-Франківській, Рівненській, Волинській, Полтавській, Тернопільській та Чернівецькій областях – готові на 100%.

“Президент і прем’єр-міністр постійно наголошував на необхідності підготовки опалювального періоду набагато раніше, ніж цей період настав, і ми вже з весни почали готуватися. Саме так і сталося цього року, року російської агресії, і на сьогодні з 25 тисяч закладів 24 388 готові до опалювального сезону, що становить 90%”, – сказав Шкарлет.

Він додав, що школи готові на 92%, в 11 областях – на 100%, дитячі садки – на 92%, а у 13 областях – на 100%.

“Ми розуміємо, що деякі з ворожих ракет пошкодили наші ТЕЦ у різних галузях, але і президент, і уряд ставили завдання, що садки та школи мають бути у пріоритеті забезпечення із теплом”, – наголосив міністр.

Онлайн та офлайн навчання

Після двох масових ракетних атак школи в Україні перевели на дистанційне навчання до 14 жовтня. У Львові у понеділок та вівторок заняття довелося скасувати, оскільки місто частково без електроенергії та зв’язку.

Міністр освіти Сергій Шкарлет повідомив, що після 14 жовтня керівники військових адміністрацій самостійно прийматимуть рішення про формат освітнього процесу до закладів освіти – з урахуванням ситуації з безпеки.

“Я б не говорив про тотальну заборону очного навчання, оскільки є різні території, в яких спостерігається різна ситуація. Враховуючи територіальну локацію того чи іншого навчального закладу, знаходження його поряд зі стратегічними об’єктами, керівники військових адміністрацій самостійно ухвалюють рішення щодо оцінки безпеки та формату навчального процесу”, – пояснив міністр.

Він висловив переконання, що онлайн-навчання може бути лише додатковим елементом освітнього процесу, оскільки побудова освітньої траєкторії між учнем і вчителем не завжди може бути замінена спілкуванням через екран.

“Але ситуація безпеки вимагає від нас прийняття рішень, у тому числі й про продовження онлайн-освіти шляхом її онлайн формату”, – зазначив Шкарлет.

Навчальний рік в Україні – чи готові школи проводити заняття в очному форматі