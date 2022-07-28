Навчальний рік в Україні – чи готові школи проводити заняття в очному форматі

Міносвіти повідомило скільки навчальних закладів країни мають укриття, а отже, можуть проводити заняття в очному форматі

Міносвіти повідомляє, що наразі понад 30% навчальних закладів країни мають укриття, тому можуть проводити заняття в очному форматі.

Освітній процес в очному форматі готові розпочати понад 30% установ. Про це повідомив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет в ефірі всеукраїнського телемарафону у середу, 27 липня. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті КореспонденТ.net.

“Кількість установ з укриттями для учасників освітнього процесу стає дедалі більшою, і на сьогодні понад 30% установ готові до організації освітнього процесу в офлайн форматі”, – зазначив чиновник.

Глава відомства також зазначив, що керівники військових адміністрацій та засновники закладів освіти самі визначать формат організації освітнього процесу з 1 вересня.

Міністр освіти та науки додав, що остаточні результати щодо готовності закладів освіти до очного навчання будуть відомі після 20 серпня.

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