Як мобілізують чоловіків без військового досвіду і що зміниться з 1 жовтня – роз’яснення

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація, тож будь-кого з чоловіків віком від 18 до 60 років можуть призвати до війська. Як мобілізують чоловіків без військового досвіду

Так, військкомати можуть мобілізувати будь-яких спеціалістів, які потрібні Силам оборони, навіть якщо такі особи не служили в армії.

НСН з посиланням на OBOZREVATEL розповідає, як відбувається мобілізація чоловіків без військового досвіду та які зміни відбудуться в призові з 1 жотвня 2023 року.

Як мобілізують чоловіків без військового досвіду

Чоловіки, яких призивають до Збройних сил України без військового досвіду, проходять навчання відповідно до своєї військової спеціальності, а офіцери запасу після військових кафедр проходять перепідготовку для офіцерів.

Мобілізовані з досвідом служби також проходять підготовку у військових частинах, куди їх призначили під час мобілізації.

“Відповідно до визначених потреб для доукомплектування військових частин, призивають усі категорії і військово-облікові спеціальності. В першу чергу, звичайно, відбирається особовий склад, який вже мав досвід проходження військової служби”, – розповів NV начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач.

За його словами, такі військові можуть направлятися одразу до бойових частин. Усі інші військовозобов’язані запасу без досвіду служби можуть бути призвані лише до навчальних військових частин або до вищих навчальних військових закладів для перепідготовки, наголосив Горбач.

Строк підготовки триває не менше одного місяця, каже він. Максимальна тривалість, відповідно до закону, – до трьох місяців. Статутами ЗСУ передбачено, що на передову для участі в боях не можуть відправляти мобілізованих, які не пройшли навчання. Деякі спеціальності можуть здобуватися за кордоном на техніці НАТО.

Як зміниться мобілізація з 1 жовтня 2023 року

Нещодавно призначений міністр оборони України Рустем Умєров планує насамперед цифровізацію військового обліку та ВЛК. Зокрема, очікується, що буде запроваджений електронний військовий квиток та електронний реєстр військовозобов’язаних.

Відповідний законопроєкт був внесений на розгляд Верховної Ради 18 вересня. Е-реєстр покликаний унеможливити корупційні процеси, пришвидшити ідентифікацію ухилянтів і спростити отримання статусу УБД.

Крім того, з жовтня на військовий облік мають стати жінки визначених законом спеціальностей, перш за все медичних.

У Верховній Раді розповіли, що мобілізація продовжиться з метою сформувати нові підрозділи та доукомплектовувати існуючі. А посилити призовні заходи можуть в разі змін у військовій стратегії.

Раніше в парламенті говорили, що мобілізацію можуть посилити, якщо росія мобілізує кілька сотень тисяч людей у свою армію.

У міноборони України запевнили, що країна робить все, щоб не посилювати мобілізацію, але українцям бажано готуватись захищати рідну землю.

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