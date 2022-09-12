Як і куди передавати показники лічильників газу – Нафтогаз

Нафтогаз відповів, хто з клієнтів може передавати показники лічильників газу безпосередньо – через особистий кабінет чи чат-боти, адже, як виявилось, така можливість є не у всіх

Про це повідомили у соцмережі на сторінці Нафтогазу. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Хвиля.

“Вже є така опція в особистому кабінеті, як “внести свідчення”, тому що раніше такого не було, тільки для деяких областей?” – запитала клієнтка.

У Нафтогазі роз’яснили, що, як і раніше, безпосередньо передати свідчення можуть мешканці Кіровоградської, Херсонської та Донецької областей.

А жителі інших областей передають показники одним із зручних способів:

На сайті або у чаті облгазу.

Зателефонувавши до контакт-центру облгазу.

У платіжці за розподіл газу вказавши перші п’ять цифр на чорному тлі і дві на червоному.

“Можна також передавати показання своїх газових лічильників SMS-повідомленням на короткий номер 7104. Заповнювати SMS слід наступним чином: спочатку вказати номер особового рахунку (складається з 10 цифр), а потім через пропуск показання лічильника (до 5 цифр). Якщо повідомлення заповнене без помилок, то незабаром після його відправлення надійде відповідь”, – повідомили в компанії.

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