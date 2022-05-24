Хто може додатково отримати відстрочку від військової служби в Україні

Військовий стан та загальна мобілізація в Україні продовжені до 23 серпня. При цьому деяким категоріям громадян уряд хоче надати відстрочку від військової служби. І цього разу йдеться не лише про багатодітних батьків та опікунів

Згідно з новим законопроектом №7381, в Україні хочуть додатково надати відстрочку від призову до військової служби ФОПам, волонтерам, водіям, які перевозять гуманітарні вантажі, а також працівникам оборонного, агропромислового комплексів та всім офіційно працевлаштованим на діючих в Україні підприємствах.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Оскільки армію в Україні укомплектовано на 100%, то мобілізувати чоловіків без досвіду військової служби ніхто не буде. Їм можуть вручати повістки та відправляти на збори, але не на фронт.

У новому законопроекті нардепи пропонують позбавляти громадянства тих громадян, які під час воєнного стану виїхали до Росії, військовозобов’язаних (за віком та станом здоров’я) громадян, які поїхали за кордон без поважних причин та не повернулися назад протягом 30 днів, а також тих, хто письмово відмовився від призову (мобілізації) на військову службу.

У наступну хвилю мобілізації призову підлягають офіцери запасу та військовослужбовці, які закінчили військові кафедри ВНЗ.

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