В Україні продовжили мобілізацію на 90 діб – кого можуть призвати у наступній хвилі

В Україні продовжили мобілізацію та військовий стан ще на 90 днів. Це означає, що всі військовозобов’язані чоловіки можуть отримати повістку у військкомат і бути призвані на службу в період до 23 серпня

Станом на 22 травня в Україні було виконано лише дві хвилі мобілізації. Якщо уряд оголосить третю хвилю, тоді призову підлягатимуть офіцери запасу та військовослужбовці, які закінчили військові кафедри ВНЗ.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

У четверту хвилю, якщо до неї дійде черга, заклику підлягатимуть усі громадяни, які не мають обмежень за віком або станом здоров’я.

У разі отримання повістки громадянин зобов’язаний з’явитися до військкомату. Неявка тягне за собою адміністративну та кримінальну відповідальність.

У Міноборони стверджують, що армія України наразі укомплектована на 100%. Більшість регіонів до третьої хвилі мобілізації не дійшли. У деяких областях чоловікам приходять повістки, але здебільшого їх просто відправляють на підготовчі збори, але не на фронт, якщо йдеться про людей без військової підготовки.

У разі продовження активних бойових дій на території України в армії може виникнути потреба поповнення фахівцями. Тоді мобілізація може пришвидшитися.

Воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні продовжили