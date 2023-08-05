Допомогу по безробіттю можна оформити через “Дію” – як це зробити

Українці мають змогу оформити допомогу по безробіттю в онлайн-режимі. Це можна зробити через “Дію”

Про це повідомляє НСН з посиланням на “Дію”.

Подати заяву можна як через портал, так і в застосунку “Дія”. Українці можуть:

подати заяву про надання статусу безробітного;

поновити статус безробітного;

подати заяву про призначення або поновлення допомоги по безробіттю.

Допомогу по безробіттю можна оформити через “Дію”

Як стати на облік в центр зайнятості

Щоб зробити це, необхідно мати електронний підпис (кваліфікований електронний підпис). Потім потрібно:

Зареєструватися чи авторизуватися у кабінеті громадянина на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису.

Перевірити особисті дані у профілі користувача.

Знайти послугу Допомога по безробіттю.

Заповнити заяву, відповідаючи на запитання в анкеті.

Обрати зручний для вас центр зайнятості, незалежно від зареєстрованого місця проживання чи перебування

Вказати номер IBAN свого соціального рахунку та додати необхідні документи.

Підписати та надіслати заявки на отримання статусу безробітного та на призначення виплати допомоги по безробіттю.

Пізніше Ви отримаєте на пошту лист від Державного центру зайнятості з рішенням щодо отримання статусу безробітного та призначення виплат допомоги по безробіттю. Також відстежувати статус заяви можна в особистому кабінеті.

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