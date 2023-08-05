Допомогу по безробіттю можна оформити через “Дію” – як це зробити

Українці мають змогу оформити допомогу по безробіттю в онлайн-режимі. Це можна зробити через “Дію”
Про це повідомляє НСН з посиланням на “Дію”.
Подати заяву можна як через портал, так і в застосунку “Дія”. Українці можуть:
- подати заяву про надання статусу безробітного;
- поновити статус безробітного;
- подати заяву про призначення або поновлення допомоги по безробіттю.
Допомогу по безробіттю можна оформити через “Дію”
Як стати на облік в центр зайнятості
Щоб зробити це, необхідно мати електронний підпис (кваліфікований електронний підпис). Потім потрібно:
- Зареєструватися чи авторизуватися у кабінеті громадянина на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису.
- Перевірити особисті дані у профілі користувача.
- Знайти послугу Допомога по безробіттю.
- Заповнити заяву, відповідаючи на запитання в анкеті.
- Обрати зручний для вас центр зайнятості, незалежно від зареєстрованого місця проживання чи перебування
- Вказати номер IBAN свого соціального рахунку та додати необхідні документи.
- Підписати та надіслати заявки на отримання статусу безробітного та на призначення виплати допомоги по безробіттю.
Пізніше Ви отримаєте на пошту лист від Державного центру зайнятості з рішенням щодо отримання статусу безробітного та призначення виплат допомоги по безробіттю. Також відстежувати статус заяви можна в особистому кабінеті.
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