Фінансова допомога по безробіттю – одна із соцвиплат, на які мають право українці. Виплати по безробіттю надаються за певних умов

Як повідомляє Верховна Рада України, ухваливши закон “Про внесення змін до Закону про безробіття в умовах війни”, вони спростили отримання статусу безробітного та соціальних виплат для ВПО, а також осіб, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Про це розповідає НСН.

Для оформлення статусу безробітного українцю слід звернутись до найближчого центру зайнятості с заявою. Документ можна подати особисто, в електронній форми чи у телефонному режимі.

Такий спосіб отримання допомоги діє лише на час воєнного стану. Протягом 30 днів після його завершення, безробітний повинен подати до центру зайнятості оригінали документів:

трудову книжку;

документ про освіту або його дублікат;

військово-обліковий документ для осіб, які звільнилися із строкової військової служби;

ВПО у разі відсутності документів, що підтверджують факт звільнення подається:

заява про припинення трудових відносин або документ, що підтверджує факт припинення зайнятості, або відповідне рішення суду – у разі припинення трудових відносин у судовому порядку;

за можливості розрахунковий документ (квитанція), що підтверджує надсилання зазначеної заяви роботодавцю рекомендованим листом з описом вкладення.

Статус безробітного надається з першого дня реєстрації у центрі зайнятості за особистою заявою людини.

Відповідно, допомога по безробіттю почне надаватися з першого дня отримання статусу безробітного.

Допомога по безробіттю – хто може отримати 10 050 гривень

Хто з українців може отримати вищезазначений статус

У 2023 році допомогу по безробіттю можна буде отримувати лише за умови, що страховий стаж протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, становитиме не менше ніж 7 місяців.

Крім того, більшості безробітним строк надання допомоги визначатимуть залежно від страхового стажу:

до 3 років – 180 календарних днів;

від 3 до 6 років – 210 календарних днів;

від 6 до 12 років – 240 календарних днів;

від 12 до 18 років – 270 календарних днів;

від 18 до 24 років – 300 календарних днів;

від 24 до 30 років – 330 календарних днів;

понад 30 років – 360 календарних днів.

Яка сума грошової допомоги

Максимальний розмір виплат по безробіттю під час дії воєнного стану не може перевищувати 150% мінімальної заробітної плати. У 2023 році – це 10 050 грн.

Розмір допомоги по безробіттю визначатимуть у відсотках до середньої зарплати (доходу) залежно від страхового стажу, але не менше ніж мінімальний розмір допомоги по безробіттю, встановлений правлінням Фонду для цієї категорії осіб:

до 3 років – 50%;

від 3 до 6 років – 55%;

від 6 до 12 років – 60%;

від 12 до 18 років – 65%;

від 18 до 24 років – 70%;

від 24 до 30 років – 75%;

понад 30 років – 80%.

Під час дії воєнного стану для безробітних, які перебувають на тимчасово окупованій території, виплата може здійснюватися без особистого відвідування особи.

До речі, якщо безробітний виїхав за кордон, то виплати припиняються.

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