День захисника України – хто і як захищає нашу країну під час війни

Сьогодні, 14 жовтня, Україна відзначає День захисника України. Це свято на честь воїнів, які саме зараз героїчно боронять нашу країну від російських окупантів на землі та в небі, глибоко в тилу ворога та на державних кордонах

РБК-Україна розповідає все про тих, хто захищає українські землі від загарбницької армії росіян та які завдання вони виконують на полі бою, передає NNS

Сухопутні війська

Становлять бойову могутність держави. Найбільший за кількістю військовослужбовців вид Збройних сил, призначений для ведення боїв переважно на суходолі.

Це піхотинці, що беруть на себе перший удар та “дивляться у вічі” ворогу, артилеристи, танкісти.

Загалом до складу Сухопутних військ входять:

Механізовані, танкові та гірсько-штурмові війська.Йдуть на прорив оборони противника, відбивають удари, захоплюють позиції та утримують їх. На їх озброєнні різні модифікації танків, бойових машин піхоти (БМП), бронетранспортерів (БТР), бойових розвідувальних машин (БРМ) та інше озброєння.

Ракетні війська та артилерія. Виконують задачі з ураження живої сили та техніки супротивника. Артилерія є основним засобом вогневого тиску на ворога. На озброєнні цих військових з’єднань оперативно-тактичні і тактичні ракети, гаубиці, гармати, РСЗВ, протитанкова артилерія.

Повітряні сили

Стоять на сторожі повітряного простору держави. Призначені для ураження з повітря військ, літаків, крилатих ракет противника. Повітряні сили (ПС ЗСУ) прикривають та підтримують власні війська під час наступу чи контратаки, висаджують повітряний десант, виконують логістичні задачі, ведуть повітряну розвідку, коригують вогонь артилерії та РСЗВ.

У складі авіації Повітряних сил: винищувачі, бомбардувальники, штурмовики, розвідувальні та транспортні літаки, БПЛА, гелікоптери.

Зенітні ракетні війська ПС ЗСУ забезпечують протиповітряну оборону, захищають наші міста та важливі об’єкти від ракетних атак окупантів. Прикривають військо від ударів противника з повітря у всіх видах бойових дій.

Радіотехнічні війська ведуть розвідку повітряного, наземного, морського простору, виявляють цілі для ППО, наводять на цілі винищувачі.

Військово-морські сили

Протистоять збройній агресії проти України з моря, беруть участь в операціях проти ВМС противника, взаємодіють з іншими видами Сил оборони під час бойових дій у приморских районах.

До ВМС України входять надводні сили (багатоцільові кораблі, ракетні катери та ін.), морська авіація, берегова оборона (морська піхота та берегові ракетні артилерійські війська (БРАВ)).

На озброєнні БРАВ, зокрема, є ракетний комплекс “Нептун”, що здобув славу після знищення флагмана російського флоту “Москва”.

Десантно-штурмові війська

ДШВ – найбільш мобільний вид Збройних сил, що завжди знаходиться у бойовій готовності для виконання завдань у складних умовах – в тилу ворога.

Як правило, військові ДШВ висаджуються з вертольотів чи літаків на контрольованій супротивником території для підтримки військ, що наступають з фронту. Беруть участь в прориві оборони ворога, захопленні та утриманні важливих позицій.

Сили спеціальних операцій

Військових Сил спецоперацій називають “сталевими”, адже вони проходять надскладну підготовку та виконують найбільш ризиковані бойові завдання.

Спецпризначенці ССО здійснюють розвідку, ходять у рейди в тил ворога, ведуть підпільну роботу по лінії фронту, беруть участь у створенні агентурної мережі, проводять інформаційно-психологічні операціїї, здійснюють пошук та евакуацію полонених.

Національна гвардія

Нацгвардійці беруть участь у захисті нашої країни з першого дня повномасштабної агресії РФ. Військовослужбовці НГУ виконують завдання з оборони держави, несуть бойове чергування, захищають важливі об’єкти. Задіяні в охороні правопорядку під час дії воєнного стану.

Одним із формувань Нацгвардії є полк спеціального призначення “Азов”, воїни якого боронили Маріуполь та героїчно утримували комбінат “Азовсталь”, коли місто вже було заблоковане окупантами.

Розвідка

Українські воїни-розвідники забезпечують військове та державне керівництво цінною інформацією про дії та наміри ворога. Вони викривають ворожі системи управління та зв’язку, місця дислокації та вогневі позиції російських окупантів, їх морально-психологічний стан.

Інформація про діяльність розвідки є закритою, але відомо про такі успішні операції під час повномасштабної війни з Росією: бої за Ірпінь і Бучу, допомога бійцям у Маріуполі, звільнення острова Зміїний, операції з обміну полоненими.

Територіальна оборона

Сили територіальної оборони були створені менше року тому, але вже відіграли велику роль у протистоянні агресору.

Тисячі українців по всій країні вступили до лав ТрО для захисту своїх міст від російських загарбників. З перших тижнів війни тероборонівці готували рубежі оборони – облаштовували блокпости, рили окопи та бліндажі, ставали на бойове чергування. Зараз підрозділи ТрО беруть участь і в бойових завданнях на рівні з підрозділами ЗСУ.

Прикордонники

Службовці Держприкордонслужби охороняють кордони України на суші та на воді. Здійснюють контроль та пропуск через кордон громадян та транспортних засобів.

У воєнний час прикордонники разом з формуваннями Сил оборони стоять на захисті лінії державного кордону від збройних провокацій, відбивають спроби вторгнення ворога. Саме прикордонники першими прийняли бій на початку повномасштабної россійської агресії в лютому.

Стало відомо, скільки українських військових захищають державу від російського агресора