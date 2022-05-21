Стало відомо, скільки українських військових захищають державу від російського агресора

Стало відомо, скільки українських військових захищають державу від російської агресії під час повномасштабної війни. Їх кількість назвав президент Володимир Зеленський, передає NNS, посилаючись на Прямий.

Президент Володимир Зеленський заявив, що сьогодні Україну від російських окупантів захищають 700 тисяч військових. Про це Зеленський заявив в інтерв’ю з нагоди третьої річниці інавгурації.

Зеленський розповів, що для вторгнення російська сторона залучила всі зібрані сили в Криму, Білорусі та на інших напрямках уздовж кордонів.

“Я думаю, що на сьогодні жодна країна Європи не впоралася б з таким обсягом військ противника,”, – зазначив президент.

За словами президента, для такої країни, як Україна, потрібна армія не у 250 тисяч, або у 260 тисяч (а бойових там було 120 тисяч – уточнив Зеленський), а значно більша. Тому на початку 2022 року він підписав указ про збільшення збройних сил на 100 тисяч на наступний рік.