Деяким українцям дозволять користуватись електроенергією без лічильника: що зміниться для споживачів

Українським споживачам електроенергії спростили стосунки з енергокомпаніями. Деяким категоріям громадян дозволили користуватись електроенергією без лічильника – які зміни чекають на споживачів

Зокрема, зміна постачальника електроенергії займатиме набагато менше часу. Нарахування плати за електрику стануть зрозумілішими. А споживачам, які користуються електроустановками малої потужності, зможуть користуватись електроенергією без лічильника.

Усі ці нововведення містяться у новій постанові Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ). Документ під назвою “Про затвердження Змін до Правил роздрібного ринку електричної енергії” вже надруковано на сайті Нацкомісії. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Що зміниться для споживачів?

Процедура переходу від одного постачальника електроенергії до іншого стане набагато простішою. За нормативами строк переходу становить до 21 дня, а тепер він скоротиться лише до 3 днів.

Нарахування оплати за електроенергію стануть зрозумілішими для споживачів. Завдяки тому, що тепер у рахунках за електроенергію вказуватимуться попередні та нові показання лічильника, буде одразу видно обсяг споживання. І, відповідно, споживач знатиме, за що нараховано ту чи іншу суму.

Деяким комерційним споживачам можна не встановлювати лічильник. Споживачі, які користуються електроустановками мінімальної потужності (до 0,1 кВт), не зобов’язані встановлювати у себе прилад обліку електроенергії. Вони платитимуть за електрику за іншою методикою.

Хто з клієнтів Нафтогазу може передати показання лічильників одразу компанії постачальнику, минаючи облгаз