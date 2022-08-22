Споживачі газу передають показання своїх лічильників облгазу, який їх обслуговує. Проте деякі клієнти Нафтогазу можуть передавати їх безпосередньо одразу компанії-постачальнику

Таке роз’яснення дав Нафтогаз у своєму Facebook-акаунті. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Після того, як на обслуговування до Нафтогазу перевели понад 10 мільйонів абонентів збанкрутілих обласних газопостачальних компаній, багато хто з них почав скаржитися, що їм надсилають необґрунтовано великі суми у платіжках за газ. Звідкілясь беруться десятки, а то й сотні зайвих кубометрів газу, які вони не витрачали, і які, природно, не вказували у своїх платіжках.

При цьому перевірити, звідки взялися зайві кубометри, люди не можуть, оскільки платіжки від Нафтогазу не мають графи для передачі показань лічильника. А сам Нафтогаз запевняє, що бере дані про споживання в облгазів, які доставляють газ безпосередньо до житла споживачів, а також займаються обслуговуванням газових комунікацій та лічильників. Це викликає невдоволення у клієнтів Нафтогазу, які дивуються, чому не можуть передавати показання лічильників безпосередньо своєму постачальнику.

Отже, одна з клієнток поцікавилась, чи вже можуть споживачі газу передавати показання своїх лічильників відразу Нафтогазу.

“Вже є така опція в особистому кабінеті, як “внести показання”, тому що раніше такого не було, тільки для деяких областей?” – запитала клієнтка у постачальника.

Нафтогаз їй відповів, що така опція є у споживачів із трьох областей: Донецької, Херсонської та Кіровоградської. Решта клієнтів, які проживають в інших областях, можуть передати показання лічильників газу будь-яким із доступних та зручних для них способів:

На сайті або в чаті облгазу.

Зателефонувавши до контакт-центру облгазу. Такий спосіб найбільш ризикований через людський фактор. Оператор кол-центру на лінії може щось наплутати.

У платіжці за розподіл газу вказавши перші п’ять цифр на чорному тлі і дві на червоному.

Крім того, можна передати показання лічильника газу у вигляді SMS-повідомлення. Його надсилають на номер 7104.

“Заповнювати SMS слід наступним чином: спочатку вказати номер особового рахунку (складається з 10 цифр), а потім через пропуск показання лічильника (до 5 цифр). Якщо повідомлення заповнене без помилок, то незабаром після його відправлення прийде відповідь”, – пояснили в Нафтогазі.

У Нафтогаз нагадали, що показання газового лічильника необхідно передавати щомісяця