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Хто з клієнтів Нафтогазу може передати показання лічильників одразу компанії постачальнику, минаючи облгаз

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кто из клиентов Нафтога может передать показания счетчиков сразу компании-поставщику

Споживачі газу передають показання своїх лічильників облгазу, який їх обслуговує. Проте деякі клієнти Нафтогазу можуть передавати їх безпосередньо одразу компанії-постачальнику

Таке роз’яснення дав Нафтогаз у своєму Facebook-акаунті. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Після того, як на обслуговування до Нафтогазу перевели понад 10 мільйонів абонентів збанкрутілих обласних газопостачальних компаній, багато хто з них почав скаржитися, що їм надсилають необґрунтовано великі суми у платіжках за газ. Звідкілясь беруться десятки, а то й сотні зайвих кубометрів газу, які вони не витрачали, і які, природно, не вказували у своїх платіжках.

Хто з клієнтів Нафтогазу може передати показання лічильників одразу компанії постачальнику, минаючи облгаз

При цьому перевірити, звідки взялися зайві кубометри, люди не можуть, оскільки платіжки від Нафтогазу не мають графи для передачі показань лічильника. А сам Нафтогаз запевняє, що бере дані про споживання в облгазів, які доставляють газ безпосередньо до житла споживачів, а також займаються обслуговуванням газових комунікацій та лічильників. Це викликає невдоволення у клієнтів Нафтогазу, які дивуються, чому не можуть передавати показання лічильників безпосередньо своєму постачальнику.

Отже, одна з клієнток поцікавилась, чи вже можуть споживачі газу передавати показання своїх лічильників відразу Нафтогазу.

“Вже є така опція в особистому кабінеті, як “внести показання”, тому що раніше такого не було, тільки для деяких областей?” – запитала клієнтка у постачальника. 

Нафтогаз їй відповів, що така опція є у споживачів із трьох областей: Донецької, Херсонської та Кіровоградської. Решта клієнтів, які проживають в інших областях, можуть передати показання лічильників газу будь-яким із доступних та зручних для них способів:

  • На сайті або в чаті облгазу.
  • Зателефонувавши до контакт-центру облгазу. Такий спосіб найбільш ризикований через людський фактор. Оператор кол-центру на лінії може щось наплутати.
  • У платіжці за розподіл газу вказавши перші п’ять цифр на чорному тлі і дві на червоному.

Крім того, можна передати показання лічильника газу у вигляді SMS-повідомлення. Його надсилають на номер 7104.

“Заповнювати SMS слід наступним чином: спочатку вказати номер особового рахунку (складається з 10 цифр), а потім через пропуск показання лічильника (до 5 цифр). Якщо повідомлення заповнене без помилок, то незабаром після його відправлення прийде відповідь”, – пояснили в Нафтогазі.

У Нафтогаз нагадали, що показання газового лічильника необхідно передавати щомісяця

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