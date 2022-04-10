У Нафтогаз нагадали, що показання газового лічильника необхідно передавати щомісяця

Війна не звільняє абонентів від своїх обов’язків перед постачальниками. У компанії Нафтогаз нагадали, що показання газового лічильника необхідно передавати щомісяця та у зазначені у договорі терміни

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Відповідно до вимог Нафтогазу, абоненти мали регулярно передавати показання лічильників газу з 1 по 5 число кожного місяця. Після початку бойових дій у більшості регіонів країни, колишній спосіб життя був зруйнований. Сотні тисяч українських сімей змушені були покинути свої будинки, мільйони людей залишилися без роботи та не мають змоги сплатити за комунальні послуги. У цих умовах в українців постало питання, як змінилися умови оплати платіжок за газ.

У Нафтогаз зазначають, що в період дії воєнного стану в Україні абоненти компанії повинні вносити оплату за спожитий газ у міру можливості. Якщо тимчасово немає роботи, відповідно і коштів, можна відкласти оплату. При цьому пеня та штрафи за затримку оплати не нараховуватимуть.

Що ж до передачі показань лічильників, це робити потрібно обов’язково. Навіть якщо немає грошей на оплату рахунків. Про це Нафтогаз повідомив на своїй сторінці у Facebook.

“Рекомендуємо скористатися нашими чат-ботами Вайбер та Телеграм або особистим кабінетом, які Ви можете знайти на нашому сайті gas.ua для передачі показників лічильника”, – йдеться у відповіді компанії Нафтогаз.

ДТЕК повідомляє про новий спосіб передачі показів лічильника