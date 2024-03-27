Дехто з українців може взагалі не платити за доставку газу. Проте для цього треба здійснити певні маніпуляції

Про це розповідає НСН з посиланням на 24 канал.

Хто має пільги на доставку газу

Для українців нині надходить дві платіжки за газ – за сам ресурс і за його доставку. Проте за останньою із них можна не платити за однієї умови.

Ті, хто вже давно не користується газом, але досі під’єднані до мережі, мають платити за його доставку. Щоб цього не робити, треба розірвати договір та від’єднатися від мережі.

Деякі українці можуть не платити за доставку газу – що для цього потрібно

Як розірвати договір на доставку газу

отримати Акт про припинення газопостачання;

звернутися до свого Оператора ГРМ і заявити про бажання розірвати договір;

якщо подача газу в приміщення не припиняється, то необхідно написати Оператору ГРМ заяву та розірвати договір.

Якщо Оператор ГРМ не хоче розривати договір, потрібно звернутися зі скаргою до НКРЕКП.

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