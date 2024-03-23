Українцям, які офіційно відмовились від газопостачання, можуть і надалі надходити платіжки за газ. Чи потрібно їх оплачувати

Платити за блакитне паливо у разі відмови від газопостачання вже не потрібно.

Про це повідомляє НСН з посиланням на “Нафтогаз”.

Як зауважили у відомстві, навіть після того, як споживач відмовився від газу і йому було перекрито трубу – можуть надходити платіжки із сумою, що зростає. Якщо це трапилось, то впершу чергу необхідно звернутися до Оператора ГРМ, який надсилає рахунок.

Чи потрібно оплачувати платіжки за газ у разі відмови від газопостачання – Нафтогаз

Оператору ГРМ вам потрібно надати:

заяву про припинення постачання газу з розірванням договору про доставку (розподіл) газу;

докази про відключення.

Після цього ваш оператор ГРМ надасть скориговані дані нам – ГК “Нафтогаз України”. А вже на підставі цих даних мибуде зроблено перерахунок суми до оплати, або анулювання необґрунтованого нарахування.

Субсидія в Україні

Як відомо, в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, але він не стосується електроенергії та холодної води.

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