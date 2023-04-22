Деякі навчальні предмети вилучать зі шкільної програми – подробиці

Зі шкільної програми зникнуть фізика, хімія та інші точні науки. У старшій школі їх вилучать зі шкільної програми

За бажання учні зможуть вивчати ці предмети у профільних класах.

Такі зміни до системи середньої освіти ініціює Міносвіти. Профільне міністерство виставило на загал розроблений ним проект навчального плану, який передбачає великі зміни до системи шкільної освіти.

Про це розповідає НСН з посиланням на hlyboka.info

Що зміниться

Буде дві складові навчального плану: інваріативна (стала) та варіативна (змінна). Замість 29 годин інваріативної складової залишиться лише 20. Водночас варіативна складова збільшиться: з теперішніх 8,5 години до 18 годин.

Із програми старших класів пропонують вилучити фізику, хімію та решту точних наук. Математику також скоротять до мінімуму. Більш поглиблене вивчення точних наук продовжать у 10-11 класі лише ті, хто обере собі відповідний профіль для подальшого навчання.

Які предмети вилучать зі шкільної програми

Замість двох предметів “Алгебра” та “Геометрі” буде один курс – “Математика”. Причому замість 5 годин на тиждень математиці відведуть лише 3 години.

Запровадять навчальний курс “Людина і природа”, в який мають намір увібгати фізику, хімію, біологію та географію. Загалом на цей курс віддадуть лише три години на тиждень.

Предмет “Література”, який поєднуватиме українську та зарубіжну літературу, займатиме 2 години на тиждень. Стільки ж віддадуть історії, яка поєднає всесвітній та український літопис. А от фізвихованню віддадуть 3 години на тиждень замість 2.

Таким чином, в Міносвіти вважають, що дадуть школярам початкові знання з кожного предмету. Але якщо хтось захоче знати більше та пов’язати своє майбутнє з тією чи іншою наукою, то йому доведеться вивчати цей предмет поглиблено самотужки.

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