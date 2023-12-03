Субсидія на комунальні послуги здебільшого не призначається, коли є заборгованість. Але є певні винятки

Українцям роз’яснили, чи призначають житлову субсидію, якщо є борг за комуналку.

Про це розповідає НСН з посиланням на Міністерство соціальної політики у Telegram.

Зазначається, що житлова субсидія не призначається, якщо Пенсійним фондом отримано інформацію про прострочену на понад 3 місяці заборгованість. Субсидію не призначать, якщо така заборгованість перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 гривень).

Але навіть за таких обставин житлову субсидію можна отримати. Для цього потрібно укласти договір реструктуризації заборгованості. Копія такого договору додається до заяви на субсидію.

Чи призначається субсидія на комунальні послуги, якщо є заборгованість – відповіли у Мінсоцполітики

Також у разі відмови у призначенні житлової субсидії людина може ще раз подати відповідну заяву. Але тоді потрібно вказати перелік тих послуг, за якими заборгованість відсутня.

Як ми повідомляли раніше, кожна українська сім’я, у якої народилася дитина, може отримати від держави допомогу. Йдеться про “пакунок малюка” (бебі-бокс).

Допомога “пакунок малюка” (бебі-бокс)

Зазначається, що у “пакунку малюка” міститься комплект з понад 90 предметів для догляду за новонародженими у перші місяці їх життя: підгузники, пелюшки, ковдри, засоби гігієни, іграшки та інше. Загальна вартість такого пакунка – 6 778 гривень.

Мінсоцполітики наголошує, що отримати бебі-бокси можуть громадяни України, також іноземці та особи без громадянства, які постійно або тимчасово проживають в Україні, особи, яких визнано в Україні біженцями, або особи, які народили дитину та потребують додаткового захисту.

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