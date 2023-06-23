Чи можуть ЗСУ або окупанти атакувати через Каховське водосховище – військовий експерт

Військовий експерт, полковник ЗСУ Владислав Селезньов розповів, чи можуть окупанти або ЗСУ атакувати через Каховське водосховище

Потрібен дуже тривалий проміжок часу, щоб земля просохла на кілька десятків сантиметрів, аби по ній мала можливість рухатися техніка.

Українська армія, як і російські окупанти, не має технічної можливості форсувати Дніпро в районі Каховського водосховища.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів військовий експерт, полковник ЗСУ Владислав Селезньов, коментуючи заяву BILD про те, що ЗСУ можуть начебто контратакувати через пересохле Каховське Водосховище.

Про це повідомляє НСН.

За його словами, той факт, що через русло Дніпра вже зараз переміщуються українські “вовкулаки”, котрі проводять пошукові рейдові дії на лівому березі Дніпра, не є таємницею:

“Адже росіяни зараз в спішному порядку змушені повертатися на свої попередні позиції, які знаходилися уздовж Дніпра. Зараз вони замулені, їх треба активно відновлювати”.

Чи можуть ЗСУ або окупанти атакувати через Каховське водосховище

Але, тим не менш, вважає експерт, росіяни змушені йти на такий крок, бо надто активно діють невеликі за чисельністю українські штурмові підрозділи, котрі мають можливість форсувати Дніпро.

Щодо масштабного форсування Дніпра, тут може йти мова про кілька штурмових бригад Збройних сил України, розповів Владислав Селезньов:

“Очевидно, що технічних можливостей реалізувати цей план немає. Адже всі мостові переходи, які раніше існували, ще восени минулого року росіяни під час втечі з Херсону знищили. Відповідно технічні можливості їх в найкоротші терміни відновити немає”.

Тому експерт доволі скептично ставиться до варіанту, що українська армія має технічні можливості форсувати Дніпро, в тому числі в районі Каховського водосховища:

“Бо надто велика відстань між берегами і навряд чи його ґрунти дозволяють зараз пересуватися гусеничній чи, тим більше, автомобільній техніці”.

Владислав Селезньов додав:

“Щонайменше ті свідки, які безпосередньо перебувають на місці події, кажуть, що навіть пішки дном Каховського водосховища ходити неможливо. Потрібен дуже тривалий проміжок часу, щоб земля просохла на кілька десятків сантиметрів, аби по ній мала можливість рухатися техніка”.

Залишається актуальним питання форсування “Старого Дніпра”, яке зараз проходить по дну Каховського водосховища, резюмував військовий експерт:

“Зрозуміло, що тільки-но українська армія почне проводити такого роду потонно-мостові переправи, росіяни одразу почнуть наносити і ракетні, і авіаційні удари. Тож система протиповітряної оборони як завжди залишається для нас на часі для того, щоб ми мали можливість охороняти дії українських Сил оборони, в тому числі і від ворога, який виконує завдання в повітрі”.

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