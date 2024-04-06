Міністр енергетики Герман Галущенко відповів, чи можливі блекаути в Україні через масовані обстріли РФ українських енергооб’єктів

Герман Галущенко стверджує, що нова хвиля російських атак на українську енергетичну інфраструктуру не зможе призвести до масованих відключень електроенергії, як у 2022 та 2023 роках.

Про це він Галущенко розповів в інтервʼю Bloomberg, повідомляє НСН.

За словами міністра енергетики ситуація в електроенергетиці «складна». Нині відомство не може оцінити точні масштаби збитків. А втім, Герман Галущенко впевнений, що окупанти не можуть спричинити повторення блекаутів 2022 і 2023 років.

«Навіть у разі величезних збитків ми матимемо базову генерацію, яка покриває від 30% до 50% наших потреб», — наголосив міністр

Чи можливі блекаути через нові хвилі атак РФ на енергосистему України – відповідь Міненергетики

Водночас він зауважив, що залежно від ситуації в липні та серпні споживачів «будуть просити максимально економити» електроенергію.

Також Герман Галущенко підтвердив, що в Україні можливе підвищення тарифу на електроенергію для населення. Зазначається, що у червні минулого року після зимових атак Київ підвищив ціну на електричну енергію майже вдвічі.

«Сьогодні ситуація ще складніша, порівняно з минулим роком, оскільки ми втратили багато гідроелектроенергії і змушені проводити планові ремонти атомних блоків», — наголосив він.

За словами очільника Міненерго, уряд вивчає різні варіанти фінансування ремонту енергооб’єктів.

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