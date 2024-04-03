Голова Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), Валерій Тарасюк допускає, що тарифи на електроенергію в Україні можуть переглянути

Про це заявив голова комісії Валерій Тарасюк, передає НСН.

“Будуть або зміни, або продовження ПСО щодо населення в наявному варіанті… Якщо зміни, то, можливо, вони будуть важкими, але точно зваженими. Конкретніше можна буде сказати пізніше”, – сказав Тарасюк.

За його словами, різницю між тарифами та ринковою ціною на електроенергію до 1 травня покриватиме «Енергоатом» і «Укргідроенерго».

Він підкреслив, що ситуація у всіх енергокомпаній дуже складна, передусім — унаслідок російської агресії. Тарасюк сказав, що «не знає жодної компанії, якій зараз не складно».

Тарифи на електроенергію в Україні можуть переглянути – НКРЕКП

Атаки на українську енергетику

22 березня Росія здійснила наймасштабнішу ракетну-авіаційну атаку на енергетику України з початку широкомасштабної війни. Були влучання і пошкодження об’єктів генерації по всій країні. Під удар потрапила ДніпроГЕС у Запоріжжі. Влучання по об’єктах інфраструктури та енергетики було зафіксовано у Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Кривому Розі, Вінницькій, Хмельницькій, Івано-Франківській та Львівській областях. Також сталося знеструмлення однієї з ліній передач, яка живить ЗАЕС.

Унаслідок обстрілів зафіксовано пошкодження у Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Хмельницькій, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській, Харківській областях. Там сталися аварійні відключення електроенергії, у деяких областях вводили графіки.

Найскладніша ситуація в Харкові – там були спроби уразити абсолютно всі енергооб’єкти, які живлять місто.

29 березня окупанти здійснили нову масовану атаку на українську енергетику. Внаслідок атаки були пошкодження теплових та гідроелектростанції у центральному та західному регіонах.

На Прикарпатті та Львівщині уражень зазнали об’єкти критичної інфраструктури.

За даними ДТЕК, окупантами було пошкоджено близько 80% потужностей, які компанія мала до початку масових обстрілів у березні.

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