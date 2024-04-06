Рішення чи збільшувати штраф за неявку у ТЦК може прийняти суд. Відповідний законопроєкт перебуває на розгляданні у парламенті

Про це повідомив секретар Комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Роман Костенко, передає НСН.

За його словами таке рішення може ухвалити суд. Зараз цей законопроєкт перебуває у правоохоронному комітеті. Також Роман Костенко повідомив, що законопроект був внесений паралельно з основним законопроєктом – це зміни до Адміністративного кодексу.

Чи будуть збільшувати штраф за неявку у ТЦК – деталі законопроекту

«Зараз правоохоронний комітет буде розглядати ці норми. І потім стане зрозуміло, з якими нормами та статтями вій вийде в зал”, – пояснив він.

Роман Костенко додав, що парламент працює, щоб законопроєкт про мобілізацію та інші супутні законопроєкти розглядалися паралельно.

Законопроєкт №10379 «Про внесення змін до Кримінального кодексу та кодексу про Адміністративні правопорушення за порушення мобілізації», уже внесено на розгляд Верховної Ради. Очікується, що народні депутати його розглянуть наступного тижня, 10-11 квітня.

У документі сказано, що за неявку до ТЦК за повісткою чи інше порушення закону про оборону, військовий обов’язок та військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію штраф збільшать до 204 тисяч гривень. Сьогодні сума штрафу становить 1700–5100 гривень залежно від кількості порушень.

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