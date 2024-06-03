Мобілізація українок відбувається лише за їхнім бажанням. Чи будуть штрафувати військовозобов’язаних жінок, якщо вони не оновлять свої дані в установлений строк.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на Telegraf.

Жінок, які підлягають військовому обліку також будуть штрафувати, якщо вони не оновлять свої дані до 16 липня. Сума штрафу становитиме від 17 до 25,5 тис грн.

Чи будуть штрафувати військовозобов’язаних жінок, які не оновили дані – що треба знати

“Їх так само можуть штрафувати за порушення правил військового обліку, якщо вони своєчасно не оновлять свої облікові дані. Жінки певних спеціальностей, а це переважно медики, віком від 18 до 60 років повинні стати на військовий облік та отримати військово-обліковий документ”, – заявив керівник Кременчуцького районного ТЦК Мирослав Волков.

Керівник зазначив, що зараз жінок в Україні лише за їхнім бажанням. Протягом обов’язкового уточнення облікових даних, яке триватиме до 16 липня, не направляються на медичний огляд військовозобов’язані, які мають право на відстрочку, віком старше 55 років, заброньовані та жінки з дійсними військово-обліковими документами.

Жінкам, які підлягають військовому обліку і не мають дійсного документа, або отримують його вперше, необхідно пройти військово-лікарську комісію.

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