Чи буде сніг на Новий рік в Україні – прогноз погоди від синоптика

Кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич розповів, чи буде в Україні сніг на Новий Рік 2024

Про це пише “Метеопрог”, передає НСН.

Так, Кібальчич нагадав, що у зв’язку з кліматичними змінами, що найбільш помітно проявляються в холодний сезон, тривалість залягання снігового покриву в Україні істотно скоротилася в порівнянні з серединою минулого століття. Протягом зими опади частіше стали випадати у вигляді дощів, а короткі періоди снігопадів досить швидко змінюються інтенсивними відлигами.

“Не дивно, що і напередодні Нового Року ми все частіше спостерігаємо за вікном сиру, похмуру та безсніжну погоду, іноді з туманом та слабким дощем. І лише рідко можемо милуватися білими морозними краєвидами і ліпити сніговиків. Причому така тенденція скорочення снігового покриву спостерігається не лише у південній половині країни, а й загалом по всій її території, за винятком високогірної частини Карпат”, – розповів він

Прогноз погоди в Україні

При цьому Кібальчич наголосив, що наприкінці цього року в атмосфері над Європою спостерігається інтенсивне зональне перенесення повітряних мас переважно атлантичного походження. За його словами, атмосферний тиск залишається в середньому нижчим за норму, а короткі періоди сухої та сонячної погоди змінюються проходженням улоговин і циклонів у супроводі поривчастого вітру та опадів.

“Оскільки повітряні маси в Україну надходять переважно із Західної Європи та країн Балканського півострова, то в такій формі атмосферної циркуляції в зимовий період температурне тло, як правило, суттєво перевищує кліматичну норму з найбільшими аномаліями у західній та південній частинах України”, – пояснив він.

Чи буде сніг на Новий рік в Україні – прогноз погоди

Наприклад, в Одеській області, Криму та Прикарпатті вдень стовпчики термометрів в окремі дні досягають позначок +10…+15 градусів.

Виходячи з поточних прогнозів, подібна тенденція теплої, вологої та переважно безсніжної погоди збережеться 31 грудня та 1 січня 2024 року. У зазначений період очікується проходження атмосферних фронтів із заходу та переважання циклонічної діяльності.

Зокрема, вдень 31 грудня у західних, північних та центральних областях України пройде дощ, місцями мокрий сніг, у східній та південній частині істотних опадів не передбачається. У новорічну ніч під впливом слабкого баричного гребеня з півдня, істотних опадів не очікується по всій країні і лише в районі Полісся та в Карпатах можливий сніг, мокрий сніг.

Синоптик зазначив, що вдень 1 січня вплив балтійського циклону та його фронтів пошириться практично на всю територію України. Відтак, очікуються опади переважно у вигляді дощу, хмари, мокрого снігу, спостерігатимуться тумани, місцями ожеледиця.

Температура повітря вдень 31 грудня та 1 січня становитиме +3…+8 градусів, у новорічну ніч коливатиметься близько 0 градусів. У південній частині та в Криму новорічна ніч пройде за температури +1…+6 градусів, вдень 1 січня підвищиться до +6…+11 градусів.

“На прогностичній карті представлена ​​можлива площа та потужність снігового покриву в Україні на 1 січня 2024 року. Темно-сіра заливка відповідає повній відсутності снігу. При цьому у високогірній частині Карпат на даний момент висота снігового покриву вже досягає 30 – 154 см, згідно з даними спостережень на станціях Драгобрат, Плай та Пожежевська. І найближчими днями в цій місцевості приріст снігу лише збільшуватиметься”, – пояснив Кібальчич.

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