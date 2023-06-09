Чому ЗСУ не зайшли до Криму навесні, як обіцяв Буданов – розповіли у ГУР

У Головному управлінні розвідки Міноборони, розповіли, чому ЗСУ не зайшли до Криму навесні

Захід Збройних сил України до Криму до кінця весни, як прогнозував керівник розвідки Кирило Буданов, це був лише один із можливих сценаріїв.

Про це в інтерв’ю «Українській правді» сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, інформує НСН.

Чому ЗСУ не зайшли до Криму навесні, як обіцяв Буданов

«Ми говоримо про сценарії. Це ж не ставка у букмекерській конторі і не календар відривний на стіні. Корективи відбуваються. Але загальна ситуація і загальна оцінка залишається без змін: Україна безумовно поверне Крим. І в цій ситуації слова Буданова точно будуть пророчими», – пояснив він.

Обговорювати конкретні дати повернення Криму, доки триває активна фаза дій українських військових, неправильно, зазначив Юсов.

«Але думаю, що буде тепло», – додав він.

Він також розповів, що регулярні вибухи в Криму та кібератаки на місцеве ТБ позитивно впливають на місцеве населення, яке чекає на деокупацію.

«Що стосується представників окупаційної адміністрації, то для них це – чергові свідчення того, що вони там – тимчасові гості. Багато з них уже спакували валізи і відправили свої сім’ї в умовно безпечні місця. Пересічний склад окупантів залишається. Його думка нікого не цікавить. І навіть якщо у них є панічні настрої (а у них вони є), то на це ніхто не зважає», – сказав представник ГУР

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україні візьме Крим без бою.

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