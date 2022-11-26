Чому Росія частіше почала проводити обміни військовополоненими – ISW

Росія, ймовірно, частіше проводити обміни військовополоненими, щоб заспокоїти невдоволення в інформаційному просторі

Про це йдеться у новому зведенні Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє NNS

Аналітики припускають, що російське міністерство оборони збільшило частоту обмінів військовополоненими, щоб пом’якшити невдоволення в інформаційному просторі через попередні невдачі у переговорах про повернення російських військовополонених.

росія почала частіще проводити обміни військовополоненими

ISW зазначає, що російські та українські джерела повідомили про три обміни полоненими за період з 23 по 25 листопада. Так, 23 листопада обміняли 35 російських полонених на 35 українських полонених, 24 листопада сторони обмінялися 50 військовополоненими, а 25 листопада пройшов обмін у форматі 9 на 9.

Фахівці вважають, що частота обмінів військовополоненими за останні декілька днів сама по собі є переломним моментом, оскільки в останні місяці російське міноборони було помітно стриманим у проведенні таких обмінів і зазнавало критики за явну неповагу до своїх військовополонених.

«Збільшення частоти обмінів військовополоненими, ймовірно, частково покликане зняти невдоволення російських блогерів, які повідомляли про останню серію обмінів у відносно нейтральному тоні», — йдеться у повідомленні.

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