Де Росія ховає ракети та іранські дрони – розвідка

Воєнна розвідка України дізналася, де Росія ховає ракети та іранські дрони.

Російські військові використовують територію Курської АЕС для зберігання та обслуговування ракет. Крім того, вони можуть ховати там також іранські БПЛА.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони (ГУР), передає NNS.

Зазначається, що останні кілька тижнів у підземні ангари підприємства Курскатоменергоремонт в районі селища Іванино Курської області російські військові завозили ракети до комплексів С-300.

Також наприкінці жовтня помічено прибуття до цих ангарів кількох цивільних вантажівок на іранських автомобільних номерах з невідомим вантажем.

“Не виключено, що зазначений об’єкт підвищеної небезпеки, безпосередньо наближений до Курської АЕС (місто Курчатів), використовується російськими ЗС у військових цілях”, заявляють у розвідці.

Так, може йтися про таємне розміщення та обслуговування боєприпасів до ракетного озброєння та іранських БПЛА на території атомної станції.

“Не виключається наявність у зазначених підземних сховищах іранських балістичних ракет. Наведена інформація має стати предметом ретельної перевірки з боку представників відповідних міжнародних організацій. Насамперед – МАГАТЕ”, зазначили у ГУР.

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